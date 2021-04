Bronca de Boninho, briga de Juliette e Arthur, eliminação: acompanhe a Prova do Líder do ‘BBB 21’

Fuik foi o primeiro a deixar a prova por descumprir uma regra, seguido de Caio que estava com dor no pé

Reprodução/Globo/02.04.2021 Athur e Juliette discutiram durante a Prova do Líder no 'BBB 21'



A prova de resistência do “BBB 21” segue a todo vapor e a noite dos brothers foi agitada. Para se manter na disputa, eles precisam ficar dançando e, quando o cronômetro aparece no telão, todos precisam montar um quebra-cabeça, apertar um botão e voltar para a pista de dança. Quem não completasse o desafio do quebra-cabeça ou não dançasse o suficiente seria eliminado, avisou Tiago Leifert no programa ao vivo. Fiuk foi o primeiro a sair da prova por descumprir uma regra: sentar para dar uma descansada na pista de dança. “Que bad, galera. Mas valeu, é nós”, disse o brother antes de sair e ir chorar na casa. O segundo participante a deixar a prova foi Caio, pois estava com dor no pé. O fazendeiro se machucou dentro do “BBB 21” e muitos telespectadores comentaram sobre esse fato nas redes sociais. Boninho se posicionou nos stories do Instagram: “A gente dá moleza, mas nem tanto. O cara já está sarado”.

Com o passar da noite, os participantes foram se movimentando cada vez menos na pista de dança e o Big Boss chamou a atenção deles: “A prova é uma maratona de dança, é para dançar. Pouca movimentação, vai gerar eliminação. Vamos animar”. Durante a disputa, o que também chamou atenção foi o desentendimento entre Juliette e Arthur. A troca de farpas começou porque o crossfiteiro ouviu uma conversa da paraibana com Gilberto e foi perguntar se eles estavam falando dele: “A Ju olhou para mim quando falou”. Logo em seguida, Arthur virou para Rodolffo e chamou a sister de “chata”. Juliette ouviu e rebateu: “Tu é tão bobo que eu nem sabia o que ele estava falando. Bestão. Olha tu errado”. Não satisfeita, a advogada falou: “Quando a carapuça serve, é triste”. O capixaba se irritou: “Juliette, faz o seu, caralh*, que garota chata da porr*”. Depois de Caio, desistiram Camilla de Lucas, Pocah, Thaís, João Luiz e Rodolffo. Já Gilberto foi eliminado por não apetar o botão após montar o quebra-cabeça. Continuam na disputa: Juliette, Arthur e Viih Tube.

o boninho descobriu os filtros do instagram KKKKKKKJK#provadolíder sarah shippa sariette fiuk eliminado o caio fiuk e caio sarah no mesa redonda pic.twitter.com/jvDgJ17Tx0 — BBB21 (@enqbbb21) April 2, 2021

Big Boss acaba dar uma bronca pq alguns deles não estão dançando na prova! Alguns minutos antes Gil e Juliette comentaram que estavam vendo alguns participantes que não estavam dançando e que não iam falar nada, iriam esperar a direção se pronunciar!#BBB21 #ProvaDoLider pic.twitter.com/5MbKGd5z9C — Will (@will_lins) April 2, 2021