Apesar das críticas, Rafa Kalimann afirma que está ‘muito feliz’ com seu programa

Internautas afirmam que o ‘Casa Kalimann’ é uma cópia do ‘Programa da Maísa’, do SBT; a primeira edição contou com a participação do humorista Rafa Portugal

Rafa Kalimann estreou como apresentadora na quarta-feira, 5, com o seu programa “Casa Kalimann“, no Globoplay. A primeira edição contou com a participação de Rafa Portugal, humorista que comanda o quadro CAT no “BBB“. A ideia do programa é ser um talk-show, mas parece que o formato não agradou muito os telespectadores. “Primeira prova de resistência do ‘No Limite’ vai ser assistir um episódio inteiro da ‘Casa Kalimann'”, escreveu um internauta. “Eu achei que o programa seria apenas para a Rafa Kalimann apresentar a casa nova dela, mas o ‘Casa Kalimann’ é uma versão esquisita do programa da Maísa, é isso?”, questionou outro. Muitos telespectadores afirmaram que o programa lembra bastante o “Programa da Maísa”, que passava no SBT. “Eu assisti o primeiro EP do programa, que bomba! Já diria que é uma cópia mal feita da Maísa”, observador um usuário do Twitter. Após a estreia, a influenciadora postou um vídeo dos bastidores e defendeu o programa: “Espero que gostem e que assistam no Globoplay. Estou muito feliz com tudo”, afirmou. Os episódios do programa irão ao ar toda quarta-feira.

