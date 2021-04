Gilberto desiste de prova de resistência e Fiuk é o primeiro finalista do ‘BBB 21’

O economista, assim como Camilla de Lucas, teve que ser retirado por dummies da plataforma; os dois formam o último paredão da edição ao lado de Juliette

Reprodução/Rede Globo Fiuk foi o último a deixar a prova de resistência da Avon



Depois de quase 11 horas da prova de resistência da Avon Power Stay, que garantia uma vaga direto na final Big Brother Brasil 2021, Gilberto desistiu da dinâmica. A prova consistia em se agarrar em ‘batons’ gigantes em uma roda que girava o tempo inteiro. Com a desistência do economista, Fiuk foi o último a deixar a plataforma e se tornou o primeiro finalista da edição. Mais cedo, o economista já tinha declarado que a vitória iria para o cantor. “Quem vai ganhar é você. Eu só quero bater pelo menos 14 horas. Eu quero no meu currículo de Big Brother que eu bati algum recorde, mas está difícil”, desabafou. “Aí, amado. Acho que já deu pra mim. Tá doendo as costas, doendo tudo. Sono, enjoo…”, disse o economista a Fiuk, que disputava a vaga com ele. “Acho que vou embora. Vou embora pro Paredão”, afirmou o participantes antes de sair. Gilberto, assim como Camilla de Lucas, que saiu da prova após ter uma crise de labirintite, teve que ser retirado da plataforma por dummies. Assim, Gilberto, Camila e Juliette, que foi a segunda a deixar a dinâmica, estão no paredão. “Obrigado, Meu Deus! Eu não estou acreditando nisso!”, comemorou o Fiuk ainda na plataforma do jogo. A vitória do artista, no entanto, está sendo contestada pelos internautas, que afirmou que Fiuk urinou antes da saída da Juliette.