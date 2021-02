Após comentário de Nego Di, equipe de Carla Diaz se posiciona e pede respeito

Após a prova do Líder, o comediante insinuou que se masturbaria caso dormisse ao lado da atriz; assessoria afirmou que acontecimento ‘não passará despercebido’

Reprodução/Rede Globo Nego Di insinuou que se masturbaria caso dormisse ao lado de Carla Diaz



A equipe de Carla Diaz se posicionou nesta sexta-feira, 5, após comentário de Nego Di no “BBB 21“. Após a prova do Líder, o comediante insinuou que se masturbaria caso dormisse ao lado da atriz. “Não quis deitar do lado da mina. Cê é louco. Com a flauta… Tira a flauta do case. Eu mexendo no ‘guri'”, afirmou a Arthur e Projota. O brother chegou a fazer movimentos obscenos ilustrando o ato. “O acontecimento nessa madrugada foi grave e não passará despercebido”, escreveu a assessoria da cantora em suas redes.

Nesta manhã, a frase “Carla Merece Respeito” e a palavra “Nojento” estavam entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Até quando mulheres vão ter que pedir pelo mínimo? Respeito”, pergunta a postagem, que acompanha uma imagem da artista com uma blusa escrito “Respeita as Minas”. Contas de outros participantes como Thais, Viih Tube e João Luiz fortaleceram o pedido. O perfil da Pocah postou um vídeo explicando o que é ser sexista. “Que o quem tem ideias misóginas e ostenta um comportamento impregnado de sexismo”, aponta a cantora.