Após eliminação do ‘BBB 21’, Pocah se emociona ao reencontrar filha: ‘Nunca mais vou sair de perto’

A cantora Pocah, eliminada na noite de quinta-feira, 29, do “BBB 21“, se emocionou ao encontrar sua filha pela primeira vez após mais de 90 dias confinada. “O reencontro de Pocah e Toyah é com certeza a coisa mais linda que você vai ver hoje”, escreveram os administradores da página da ex-participante. Emocionada, Pocah caiu no choro ao abraçar a filha. “Meu amor, deixa eu te ver”, pediu a cantora. “A mamãe está aqui com você. Eu nunca mais vou sair de perto de você. Não quero mais, filha”, prometeu Pocah. A cantora também não se conteve ao encontrar a mãe e o irmão, Vinny Darian. Ao ver a mãe desesperada, a pequena de 5 anos, então, deu um conselho: “Calma, mamãe, calma”.

“Eu estou chorando! Pocah, deixo aqui registrada a minha admiração por você. Brilhe muito aqui fora! Todo sucesso do mundo. Estou louca pra conhecer a Toyah”, escreveu a ganhadora do “BBB 20”, Thelma Assis. Em conversa com Ana Clara no “Rede BBB”, a artista contou o quanto sofreu na casa ao perder os aliados. “Lá eu tive que lidar com meus monstros, com meus traumas, e eu nunca pensei que eu odiasse tanto a solidão. Eu odeio não ter um ombro amigo”, afirmou. A cantora ainda contou o porquê de dormir tanto durante seus dias confinadas. “Era uma forma de eu fugir da dor, do sentimento ruim”, disse a sister.

