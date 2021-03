‘BBB 21’: Pocah ganha carro durante Jogo da Discórdia

Na dinâmica desta segunda, 22, participantes distribuíram placas com adjetivos uns para os outros; Juliette foi o principal alvo

Reprodução/Globoplay /Twitter @pocah Sister escolheu a chave certa e garantiu o prêmio



Tradicionalmente, as noites de segunda-feira do ‘BBB 21‘ têm o jogo da discórdia no qual os participantes interagem entre si distribuindo adjetivos e expondo suas opiniões. Entretanto, nesta segunda, 22, a dinâmica foi diferente e Pocah ganhou um Fiat Mobi. Na dinâmica de hoje, os participantes tinham que distribuir placas com adjetivos uns para os outros e depois trocar a posição de dois concorrentes. Viih Tube e Pocah terminaram esta etapa em frente às posições que diziam “conectividade” e “design robusto”, o que garantiu a ida das duas na final. Na disputa, a funkeira teve mais sorte e conseguiu ligar o veículo, garantindo o prêmio. O principal alvo da noite foi Juliette, que recebeu cinco placas: ‘Possessiva’, ‘irônica’, ‘sem noção’, ‘frágil’ e ‘indecisa’. Sarah, Rodolffo, Gilberto, Thais, João, Camilla e Arthur também receberam ao menos uma placa. Veja o momento em que Pocah garantiu o prêmio: