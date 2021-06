Após sumiço do ar, apresentador da GloboNews revela que sofreu acidente e perdeu a memória

Erick Bang contou nas redes sociais que precisou levar 12 pontos na cabeça, mas já está bem

Reprodução/Instagram/dom_bang/10.06.2021 Erick Bang ficou afastado da GloboNews após sofrer um acidente de carro



O jornalista Erick Bang anunciou que está se preparando para voltar a apresentar o “Edição da Meia-Noite”, jornal exibido na GloboNews, após passar algumas semanas afastado. No Twitter, o âncora explicou que não estava trabalhando porque sofreu um acidente e chegou a perder a memória. “Após um tempinho longe, estou voltando. Há quase 3 semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória”, disse o apresentador. O retorno de Erick à GloboNews está marcado para o próximo sábado, 12, às 12h30, e na próxima segunda-feira, 14, ele volta a apresentar o “Edição da Meia-Noite”. “Já, já, a gente volta a se encontrar pela TV”, informou o jornalista. Os telespectadores sentiram a ausência de Erick e celebraram seu retornou. “Me perdoe pela brincadeira, mas perder levemente a memória nesse país de hoje não chega ser de todo ruim. Mas falando sério, que bom que se recuperou”, comentou um seguidor. “Senti a sua falta na edição da madrugada. Por mais que os seus substitutos sejam super competentes, você traz uma leveza ímpar para um jornal que a gente assiste antes de dormir. Cheguei a pensar que contraiu Covid-19”, postou outro. “Estava estranhando sua ausência no ‘Edição da Meia-Noite’. Graças a Deus está tudo bem agora”, acrescentou mais um.