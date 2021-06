Mãe da filha de MC Kevin nega que ficou rica após morte do cantor: ‘Não recebi nem R$ 100’

Chorando, Evelin Gusmão fez um desabafo dizendo que sempre batalhou e nunca se aproveitou da fama do funkeiro, que morreu em maio após cair da sacada de um prédio no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/evelingusmao/mckevin/10.06.2021 Evelin Gusmão chorou durante seu desabafo e disse que nunca se aproveitou da fama de MC Kevin



Evelin Gusmão, mãe da filha do cantor MC Kevin, fez um desabafo no Instagram falando sobre os ataques que vem sofrendo nas redes sociais após a morte do funkeiro, que no dia 16 de maio caiu do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e não resistiu. O cantor era pai de Soraya, de 5 anos, fruto de um relacionamento que teve com Evelin. Chorando, a mãe da menina contou que recebia R$ 2 mil de pensão e enfatizou que não ficou rica após a morte do ex-namorado, como algumas pessoas estão dizendo nas redes sociais. “Para de falar que eu estou rica às custas do Kevin, para de falar que minha filha tem tudo, para de falar ficar falando essas coisas. Eu estou trabalhando, fazendo um monte de coisa para poder ganhar o meu extra também. Até agora não recebi nada de ninguém, nunca recebi nem R$ 100 e nunca precisei me aproveitar da fama do Kevin. Parem de me atacar e de atacar minha família. Eu nunca ganhei nada, parem de falar que eu vou ser roubada, isso é desrespeitoso. Estou na luta também, tenho que pagar aluguel.”

A mãe de Soraya disse ainda que sempre foi reservada e nunca quis aparecer ou se expor nas redes sociais. “Eu sempre batalhei, a única coisa que eu exigia dele era a pensão e sempre me virei com o dinheiro que que tenho. Tenham mais respeito pela vida das pessoas. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido, queria que ele estivesse aqui vivo conosco porque minha vida não estaria desse jeito. A única coisa que ganhei foi o carro porque eu estava sem”, afirmou. Como não vai receber mais pensão, Evelin falou que vai trabalhar para suprir as coisas em casa. No último domingo, 6, Valquíria Nascimento, mãe de Kevin também fez um desabafo nas redes sociais e pediu para que os seguidores deixassem a neta dela em paz. Ela também falou que não existe nenhuma disputa pela herança do artista: “Não tem ninguém brigando por nada aqui e eu nunca vou brigar. Kevin não se importava com essas coisas materiais, ele não se apegava em nada. Se ele não se apegava em nada, imagina eu”.