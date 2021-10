Após sumir do ‘Vem Pra Cá’, Patricia Abravanel confirma que está com Covid-19

Apresentadora testou positivo nesta quinta-feira, 7, depois que um de seus filhos contraiu a doença

Reprodução/Instagram/patriciaabravanel/07.10.2021 Patricia Abravanel testou positivo para a Covid-19



A apresentadora Patricia Abravanel testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, 7. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. “Ao sair para a gravação do ‘Programa Silvio Santos’, ela se submeteu ao exame rotineiro e testou positivo”, informou a emissora em nota. Patricia ficará isolada em sua residência até o fim da quarentena. “A apresentadora está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto reestabelecimento”. A filha de Silvio Santos está vacinada e, conforme divulgado pela emissora, ela tomou a dose única da Janssen, vacina da Johnson & Johnson. “Estamos todos bem, graças a Deus”, enfatizou Patricia nas redes sociais.

O público estranhou a ausência da apresentadora no “Vem Pra Cá” nesta semana e Gabriel Cartolano, que divide a apresentação do programa com Patricia, falou sobre o estado de saúde da artista. “Na última terça-feira, um dos filhos da Patricia testou positivo para a Covid-19 e ela, de uma forma prudente, resolveu se afastar. Nesta quinta, ela fez o teste e deu positivo. Estamos em contato, ela acabou de mandar uma mensagem para o Marcelo, nosso diretor, e pediu para tranquilizar todos os fãs e todos que gostam dela e da nossa parceria no ‘Vem Pra Cá’. Logo ela vai estar de volta. Ela está sem sintomas, está tudo bem. Pati, a gente espera você aqui”, falou o apresentador.