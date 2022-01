Apresentador do SBT tem mal súbito durante jornal e desmaia ao vivo; veja

Jornalista de Minas Gerais está internado no CTI, mas já foi extubado, está consciente e consegue falar

Reprodução/TV Alterosa Rafael Silva foi internado após desmaiar ao vivo, mas se recupera bem



O apresentador Rafael Silva, 36 anos, preocupou o público na última segunda-feira, 3, ao desmaiar ao vivo enquanto apresentava o “Alterosa Alerta”. O telejornal é exibido na TV Alterosa, emissora afiliada do SBT em Minas Gerais. Nesta terça-feira, 4, o apresentador Kadu Lopes disse ao público que o colega de emissora teve um mal súbito e, por isso, acabou desmaiando. Rafael está internado, mas, segundo Kadu, a recuperação dele tem sido a melhor possível. “Conversamos com a família do Rafa, que disse que ele foi extubado, está consciente e está falando. Ele está internado no CTI do Hospital Humanitas, que fica aqui na cidade de Varginha, no Sul de Minas”, falou o apresentador visivelmente emocionado.

Assim que sofreu o mal súbito, Rafael foi atendido pelos médicos do SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros de Varginha, que o encaminharam para o hospital que fica a poucos metros da emissora mineira. “O fato dele estar conversando com a família e com os médicos é algo que só Deus para explicar, foi uma melhora tão rápida”, comentou Kadu, que também disse que a expectativa é que o apresentador do “Alterosa Alerta” deixe o CTI entre um ou dois e vá para um quarto, onde permanecerá por mais uns dias em observação.

Kadu também aproveitou para desmentir os boatos que começaram a circular nas redes sociais de que o mal súbito que Rafael teve ao vivo está relacionado ao fato dele ter tomado recentemente a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O apresentador afirmou que os especialistas da região já descartaram essa teoria. “Muitas pessoas maldosas, fazendo politicagem em cima da vacinação, disseram que ele teve esse mal súbito por causa da terceira dose da vacina. A suspeita do médico que está atendendo ele é que o Rafael tem uma doença cardíaca congênita, ou seja, é genética”, enfatizou o jornalista.