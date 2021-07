Apropriação cultural? Patrícia Poeta usa kimono no ‘Encontro’ e divide opiniões

Apresentadora recebeu muitas críticas e também apoio após usar uma roupa típica para falar do Japão

Reprodução/Globo/22.07.2021 Patrícia Poeta apresentou um especial sobre o Japão no 'Encontro' de kimono



A apresentadora Patrícia Poeta está substituindo Fátima Bernardes no “Encontro” e nesta quinta-feira, 22, ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter ao abrir o programa usando um kimono para falar do Japão. Aproveitando o gancho das Olimpíadas de Tóquio, a atração matinal da Globo decidiu falar sobre a cultura japonesa. A ideia era fazer uma homenagem ao país que sedia os Jogos Olímpicos, mas Patrícia foi alvo de críticas e acabou sendo acusada de apropriação cultural por causa da sua roupa. “2021 e eles acharam que seria uma boa vestir a Patrícia Poeta assim e chamar de fantasia. Está ótimo”, escreveu um seguidor. “A Patrícia Poeta no ‘Encontro’ vestida de gueixa. Não tinha um nessa equipe para barrar isso não?”, comentou outro. “Sim, meus amores. Patrícia Poeta está fazendo apropriação cultural da oprimida sociedade japonesa desvalorizada em todo o planeta”, acrescentou mais um.

Por outro lado, a apresentadora também recebeu apoio de pessoas que acreditam que ela usar o kimono não é uma apropriação cultural. “O povo dizendo que a Patrícia Poeta está vestida de gueixa só porque ela está de kimono. O brasileiro precisa ler um pouquinho mais sobre o que realmente é apropriação cultural”, disse um seguidor. “Primeiro estudem para saber o que é apropriação cultural, depois vocês criticam alguém como a Patrícia Poeta. Quanta Toxidade”, falou outro. “A coitada da Patrícia Poeta vai levar cada lacrada de adolescente que acha que tudo é apropriação cultural”, acrescentou uma pessoa. “Patrícia Poeta foi ao Japão e comprou o kimono lá! É dela! Ela pode usar como quiser”, postou mais uma. Veja a repercussão:

2021 e eles acharam que seria uma boa vestir a Patrícia Poeta assim e chamar de fantasia. Tá ótimo. — Ka (@parmanhani_) July 22, 2021

a patrícia poeta no encontro vestida de gueixa não tinha UM nessa equipe pra barrar isso não — camarão que dormiu e a onda levou (@castroo_marcela) July 22, 2021

o povo dizendo que a Patrícia Poeta tá vestida de gueixa só porque ela está de kimono pic.twitter.com/Pz8GQlZCcq — briar (@briarosiex) July 22, 2021

Patricia poeta vestida com roupa de gueixa no encontro pic.twitter.com/LvwOOJOjUl — praetor γάτα που πέθανε από μαύρη πανούκλα (@gatopretorr) July 22, 2021

Sim, meus amores. Patrícia Poeta está fazendo apropriação cultural da oprimida sociedade japonesa desvalorizada em todo o planeta. pic.twitter.com/Suhd4RhYLA — João Pedro Ferreira (@jotapeferreira) July 22, 2021

Primeiro estudem para saber o que é Apropriação Cultural , depois vocês criticam alguém como a Patrícia Poeta . Quanta Toxidade. — marcelo (@MarcelloSundays) July 22, 2021

MDS que deselegante a Patrícia Poeta retirando o kimono ao vivo antes da matéria de curiosidades do Japão acabar, e pra piorar ainda pediu para o convidado que estava explicando a cultura tirar pra ela #encontro — Priscilla Geraldes🌹 (@prigeraldes) July 22, 2021

a coitada da patrícia poeta vai levar cada lacrada de adolescente que acha que tudo é apropriação cultural — line (@sichengrx) July 22, 2021

PATRÍCIA POETA FOI AO JAPÃO E COMPROU O KIMONO LÁ! É DELA! ELA PODE USAR COMO QUISER! QUE INFERNOOO! pic.twitter.com/HzndveaCmd — MODO OLIMPÍADAS (@RenePaixao) July 22, 2021

https://twitter.com/eduneeto/status/1418214168503586826