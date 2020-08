Com produção de Will Smith, nova versão de ‘Um Maluco no Pedaço’ é oferecida a serviços de streaming

Sem elenco definido, reboot da série clássica dos anos 1990 está sendo disputado por Netflix, HBO Max e Peacock

Divulgação 'Um Maluco no Pedaço' foi sucesso nos anos 1990



O ator Will Smith se juntou ao produtor Morgan Cooper para fazer uma nova versão da série “Um Maluco no Pedaço“, sucesso dos anos 1990. O reboot foi oferecido a serviços de streaming e está sendo disputado por Netflix, HBO Max, Peacock e outras plataformas. Ao contrário da série original, Smith não vai estrelar a nova versão, mas será um dos produtores. A ideia veio após um trailer de um reboot do programa viralizar no YouTube, no ano passado. O vídeo foi dirigido e criado por Cooper. Desde então, a equipe vem trabalhando no projeto, que deve ser atualizado mostrando os dramas da comunidade negra nos Estados Unidos.

Outros produtores da série original devem participar da nova versão, incluindo Quincy Jones, Benny Medina e os criadores Andy e Susan Borowitz. O showrunner será Chris Collins, de “The Wire” e “Sons of Anarchy“. O elenco não está definido. Lançada em 1990, “Um Maluco no Pedaço” teve seis temporadas e levou Will Smith ao estrelato. O elenco ainda tinha James Avery, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana M. Ali e Joseph Marcell. A série rendeu a Smith duas indicações ao Globo de Ouro e uma ao Emmy. No Brasil, o programa foi exibido na TV aberta pelo SBT e depois chegou ao streaming. Atualmente, todas as temporadas estão disponíveis na Netflix e Amazon Prime Video.