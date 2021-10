Astro de 007, Daniel Craig doa R$ 63 mil para grupo que luta na prevenção de suicídio

Ator ajudou três pais que perderam suas filhas nos últimos anos e se juntaram para ajudar outras famílias

Divulgação Ator se despede do papel de James Bond neste ano



Se despedindo do seu papel como James Bond, o ator Daniel Craig doou 10 mil euros (R$ 63,7 mil, na cotação atual) para um grupo de três pais que perderam seus filhos vítimas de suicídio. Andy Airey, Mike Palmer e Tim Owen criaram a fundação ‘Papyrys’ e buscam arrecadar fundos para lutar contra a prevenção de suicídios entre jovens no Reino Unido. “Permitir que gritemos sobre isso é uma notícia fantástica, especialmente porque ele é o ator de cinema mais famoso do mundo no momento, não é?”, disse Andy, pai de Sophie que faleceu em 2018, à BBC. Eles buscam ajuda de saúde mental para os adolescentes/jovens. A doação de Craig foi anunciada pelo trio, com autorização do artista. Aos 53 anos, o ator acabou de estrear ‘007: Sem Tempo para Morrer‘, seu último filme como o maior agente secreto dos cinemas.