Ator de ‘De Volta para o Futuro’ vem ao Brasil para a CCXP

O artista de 87 anos também marcará presença no Palco Thunder, no dia 4, e no Palco Omelete, no dia 6

A CCXP26 confirmou a presença do ator americano Christopher Lloyd, mais conhecido por interpretar o Dr. Emmett “Doc” Brown na trilogia De Volta para o Futuro. Em sua primeira visita ao Brasil, ele vai fazer sessões de fotos e autógrafos no São Paulo Expo, de 3 a 6 de dezembro, durante todos os dias do evento. O artista de 87 anos também marcará presença no Palco Thunder, no dia 4, e no Palco Omelete, no dia 6.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Lloyd acumula uma trajetória marcante em Hollywood. Seu início no cinema se deu em 1975, no clássico Um Estranho no Ninho, de Milos Forman, antes de ganhar projeção televisiva como o “Reverendo” Jim Ignatowski na sitcom Táxi. Nos anos 90, obteve destaque como o Tio Fester Addams do filme A Família Addams.

O evento também está preparando a celebração Fellowship Forever, que marca os 25 anos de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel. Com a confirmação de Billy Boyd, a CCXP vai reunir pela primeira vez no Brasil os intérpretes de Frodo, Merry e Pippin, ao lado de Elijah Wood e Dominic Monaghan.

Os ingressos para o festival de cultura pop já estão à venda em ccxp.com.br, em diversas modalidades, a partir de R$ 200.