Final explicado de ‘Sobrevivência’: A chocante verdade por trás do sequestro no filme da Netflix

Suspense estrelado e dirigido por Ben Affleck guarda uma grande reviravolta e termina colocando em xeque quem realmente merece ser chamado de herói

“Sobrevivência”, novo suspense da Netflix estrelado e dirigido por Ben Affleck

ATENÇÃO: ESTE TEXTO CONTÉM SPOILERS DE “SOBREVIVÊNCIA”.

“Sobrevivência”, novo suspense da Netflix estrelado e dirigido por Ben Affleck, começa como uma história clássica de sequestro, mas rapidamente mostra que está interessado em algo muito mais complicado: até onde alguém está disposto a ir para proteger a própria imagem?

Na trama, Mark Kimball, vivido por Affleck, é um candidato à prefeitura de Los Angeles que recebe a notícia de que seu filho, Denny, foi sequestrado. O criminoso exige US$ 7 milhões para libertar a criança. Ao lado da esposa, Abigail, interpretada por Kerry Washington, Mark tenta encontrar uma solução para o resgate.

Só que existe um detalhe que muda completamente a história.

O filho de Mark não foi sequestrado

A grande virada acontece quando Mark descobre que os criminosos pegaram a criança errada. O menino sequestrado é Hector, filho de Ramon, um trabalhador mexicano que mantém um relacionamento com Cecilia, funcionária da família de Mark.

Ou seja: enquanto Mark acredita inicialmente que está lutando para salvar o próprio filho, ele percebe que a criança sequestrada pertence a outra família.

Mesmo assim, ele decide seguir em frente com o resgate. E é aí que o filme começa a revelar quem os personagens realmente são.

Mark decide eliminar os sequestradores

Com a ajuda de Dayle, uma mulher que possui contatos e experiência para lidar com situações extremas, Mark consegue levantar o dinheiro exigido pelos criminosos.

Mas ele não pretende simplesmente entregar os US$ 7 milhões.

A estratégia é eliminar os sequestradores e recuperar o dinheiro. Mark segue até o local indicado pelos criminosos, às margens do rio Los Angeles, enquanto o segurança de Dayle, Rand, acompanha tudo preparado para agir.

Dois homens usando máscaras de coelho aparecem com Hector. Rand consegue atirar e matar os dois, fazendo parecer que o plano finalmente deu certo.

Só que eles não estavam sozinhos.

O terceiro sequestrador muda tudo

Um terceiro criminoso surge das sombras e atira contra Dayle e Rand. Os dois ficam gravemente feridos.

Quando Mark e Hector parecem estar novamente em perigo, uma figura inesperada aparece: Ramon.

O pai de Hector havia seguido Mark até o local e consegue matar o terceiro sequestrador, salvando o filho e também o candidato à prefeitura.

É nesse momento que “Sobrevivência” faz sua principal inversão: o homem que parecia estar no centro da história deixa de ser o herói. Quem realmente salva a situação é Ramon.

Então por que Mark vira o herói?

Aqui está a parte mais perturbadora do final.

Em vez de contar a verdade, Mark decide controlar a narrativa.

Ele pega o celular de Dayle, que contém registros comprometedores dos acontecimentos, e elimina provas que poderiam revelar o que realmente aconteceu. Depois, apresenta uma versão diferente dos fatos.

Mark afirma que foi ele quem matou o sequestrador e salvou Hector e Ramon.

A mentira funciona.

O político passa a ser visto como um herói e recebe uma enorme onda de apoio, especialmente entre eleitores latinos. A história acaba impulsionando sua campanha e Mark vence a eleição para prefeito de Los Angeles.

Enquanto isso, Ramon, o verdadeiro responsável por salvar o menino, deixa os Estados Unidos e retorna ao México com Cecilia e Hector.

E o que acontece com Mark e Abigail?

Apesar de todas as revelações que surgem ao longo da história, Mark e Abigail decidem continuar juntos.

O casamento dos dois já estava em crise: Mark escondia problemas financeiros relacionados à campanha, enquanto Abigail mantinha um relacionamento extraconjugal.

Depois de tudo o que acontece, porém, eles passam a funcionar como uma espécie de frente única. Os dois conhecem melhor os segredos um do outro, mas também percebem que podem continuar sustentando juntos a imagem de família perfeita.

Quem são os sequestradores?

Essa é uma das perguntas que o filme deixa sem uma resposta definitiva.

As identidades e as motivações dos sequestradores não são reveladas. O longa opta por não transformar os criminosos no centro da história.

E essa escolha é importante para entender o final.

O verdadeiro “vilão” de “Sobrevivência” não é necessariamente uma pessoa específica, mas a capacidade dos personagens de esconder quem realmente são quando existe algo a ganhar.

Afinal, qual é o significado do final?

O desfecho de “Sobrevivência” brinca justamente com a diferença entre ser um herói e parecer um herói.

Ramon é quem coloca a própria vida em risco para salvar o filho. Mark, por outro lado, sobrevive à situação manipulando a história e transformando os acontecimentos em uma vantagem política.

E o mais irônico é que a mentira funciona.

Mark termina o filme mais poderoso do que começou, enquanto o verdadeiro herói precisa deixar o país.

O longa ainda sugere que as ambições políticas de Mark estão longe de terminar. Depois de conquistar a prefeitura, ele já aparece flertando com uma possibilidade ainda maior: a Presidência dos Estados Unidos.