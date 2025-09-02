Série ‘Pssica’, da Netflix, vira fenômeno em 68 países

A série brasileira com produção de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles se consolidou mundialmente

Divulgação/Netflix Com 8,8 milhões de visualizações já acumuladas, a minissérie também entrou no Top 10 de séries (incluindo todos os idiomas) em 68 países



Pssica, minissérie que tem criação e roteiro de Bráulio Mantovani (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas, produção de Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles, e coprodução Cristina Abi, da O2 Filmes, alcançou o top 10 em diversos países.

Mostrando uma realidade crua e cruel que acontece na região Norte do Brasil, pela segunda semana consecutiva, a minissérie dirigida por Quico Meirelles e com episódio assinado por Fernando Meirelles (Cidade de Deus) mantém-se no Top 3 global de séries de língua não-inglesa.

Com 8,8 milhões de visualizações já acumuladas, a minissérie também entrou no Top 10 de séries (incluindo todos os idiomas) em 68 países, atravessando continentes e conquistando públicos do Canadá à França, do Marrocos ao México, passando ainda por Portugal, Turquia, Chile e Argentina. O feito reafirma a força da ficção brasileira no radar do entretenimento mundial.

O desempenho coloca Pssica no seleto grupo das séries brasileiras mais vistas fora do país. Até hoje, apenas DNA do Crime e Pedaço de Mim chegaram ao Top 10 em mais países (74 e 73, respectivamente), reafirmando o apetite global por narrativas brasileiras.