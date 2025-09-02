Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Série ‘Pssica’, da Netflix, vira fenômeno em 68 países

Série ‘Pssica’, da Netflix, vira fenômeno em 68 países

A série brasileira com produção de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles se consolidou mundialmente

  • Por Victória Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 02/09/2025 20h55
  • BlueSky
Divulgação/Netflix Pssica Com 8,8 milhões de visualizações já acumuladas, a minissérie também entrou no Top 10 de séries (incluindo todos os idiomas) em 68 países

Pssica, minissérie que tem criação e roteiro de Bráulio Mantovani (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas, produção de Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles, e coprodução Cristina Abi, da O2 Filmes, alcançou o top 10 em diversos países.

Mostrando uma realidade crua e cruel que acontece na região Norte do Brasil, pela segunda semana consecutiva, a minissérie dirigida por Quico Meirelles e com episódio assinado por Fernando Meirelles (Cidade de Deus) mantém-se no Top 3 global de séries de língua não-inglesa.

Com 8,8 milhões de visualizações já acumuladas, a minissérie também entrou no Top 10 de séries (incluindo todos os idiomas) em 68 países, atravessando continentes e conquistando públicos do Canadá à França, do Marrocos ao México, passando ainda por Portugal, Turquia, Chile e Argentina. O feito reafirma a força da ficção brasileira no radar do entretenimento mundial.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O desempenho coloca Pssica no seleto grupo das séries brasileiras mais vistas fora do país. Até hoje, apenas DNA do Crime e Pedaço de Mim chegaram ao Top 10 em mais países (74 e 73, respectivamente), reafirmando o apetite global por narrativas brasileiras.

Leia também

'Agente Secreto', filme com Wagner Moura cotado ao Oscar, vai ser exibido no Festival do Rio
Justiça francesa determina julgamento de Gérard Depardieu por estupro
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >