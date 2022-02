Ator de ‘The Walking Dead’, Moses J. Moseley morre aos 31 anos

Ator fazia o papel de Mike, um dos zumbis de estimação de Michonne

Reprodução/ The Walking Dead Brasil Mike ao lado de sua fantasia para o personagem Mike



Moses J. Moseley, conhecido por seu papel na série ‘The Walking Dead‘, faleceu aos 31 anos. O empresário do ator deu a notícia à revista People. “Ele era amado por todos que o conheceram. Uma luz tão brilhante nos olhos de todos. Moses era uma pessoa incrível e se você tivesse a oportunidade de conhecê-lo, ele teria tornado seu dia incrível. Ele era muito talentoso, era um grande amigo, do tipo que você poderia chamar para qualquer coisa. Ele estava sempre animado sobre a vida e o trabalho no ramo do entretenimento”, lamentou. De acordo com o TMZ, Moses foi encontrado morto em Stockbridge, na Geórgia, na quarta-feira passada. O motivo de sua morte está sob investigação da polícia. Moses fez o papel de Mike, um dos zumbis de estimação de Michonne (Danai Gurira).