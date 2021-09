Ator Michael K. Williams, de ‘The Wire’, morre aos 54 anos

Norte-americano foi encontrado sem vida em seu apartamento em Nova York, mas a causa da morte ainda não foi confirmada

O ator norte-americano Michael K. Williams, famoso por seus papeis em ‘The Wire’ e ‘Lovecraft Country’, morreu aos 54 anos. O corpo do ator foi encontrado em seu apartamento no Brooklyn, na cidade de Nova York. Entretanto, até o momento, a causa da morte ainda não foi divulgada e está sendo analisada pelos legistas. Ao site The Hollywood Reporter, a assessora de Michael confirmou a morte e afirmou que a família dele pediu privacidade. Após a confirmação, a HBO se manifestou, dizendo que ficou “arrasada” ao saber da morte e lamentando o ocorrido. “Ficamos arrasados ao saber do falecimento de Michael Kenneth Williams, membro da família HBO por mais de 20 anos. Enquanto o mundo está ciente de seus imensos talentos como artista, conhecíamos Michael como um querido amigo que era amado por todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Enviamos nossas mais profundas condolências a sua família por esta perda incomensurável”, afirmou a nota do HBO.