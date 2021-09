Estrela de ‘Acossado’, ator Jean-Paul Belmondo morre aos 88 anos

Segundo advogado, o astro francês morreu em casa, mas a causa da morte ainda não foi divulgada

Reprodução Instagram @jeanpaulbelmondo_ Ator foi um dos principais nomes da Nouvelle Vague francesa



O ator francês Jean-Paul Belmondo, conhecido por seu papel no filme “Acossado” (1960) morreu nesta segunda-feira, 6, aos 88 anos. A informação foi confirmada por Michel Godest, advogado do astro. Segundo ele, Belmondo “estava muito cansado há bastante tempo e morreu tranquilamente” em sua casa, na cidade de Paris. A causa da morte ainda não foi divulgada por pessoas próximas ao ator. Belmondo foi um dos maiores astros da Nouvelle Vague francesa, um dos principais movimentos da historia do cinema, ficando conhecido também por suas participações nos filmes “O Demônio das Onze Horas” (1965) e “O Homem do Rio” (1964). Seu último trabalho foi no longa “A Man And His Dog”, filme francês lançado em 2009.