Ator que viverá Chico Bento em live-action é anunciado: ‘Feliz demais da conta’

Isaac Amendoim recebeu de Maurício de Sousa, criador do personagem, a notícia de que vai protagonizar o filme

Reprodução/YouTube/parisfilmes Isaac Amendoim se emocionou ao conhecer Mauricio de Sousa, criador do Chico Bento



Após dois live-actions de sucesso da “Turma da Mônica”, chegou a vez de Chico Bento ganhar seu próprio live-action e Isaac Amendoim, de nove anos, foi o escolhido para viver o famoso personagem do cartunista Maurício de Sousa nos cinemas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 10. Em um vídeo divulgado pela Paris Filmes, Isaac é questionado pelo diretor Fernando Fraiha: “Você lembra o que a gente fez no último teste, né? A gente fez uns improvisos, você gostou daquilo?”. O menino respondeu que sim e o cineasta perguntou: “Bora fazer hoje também?”. Eles ensaiaram rapidamente uma cena de Chico Bento pedindo bênção ao seu pai e, na hora de colocar em prática, ele se deparou com Maurício. Antes mesmo de saber que tinha conseguido o papel, Isaac ficou emocionado por encontrar o cartunista. Quando começou a chorar, o criador do personagem deu a notícia: “Você vai ser o Chico Bento no filme”. Nas redes sociais, o menino, que soma mais de 2,1 milhões de seguidores, postou stories chorando e fez agradecimentos. “Eu sou o novo Chico Bento! Em breve nos cinemas, obrigado pelo carinho, estou feliz demais da conta”, afirmou. “Quero agradecer o Mauricio de Sousa e a produção dele. Muito obrigado! Prometo para vocês que eu não vou decepcionar vocês. Muito obrigado de coração.”