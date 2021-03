Atriz confirma affair com Fiuk antes do ‘BBB 21’: ‘Vivemos momentos incríveis juntos’

Thaisa Carvalho disse que era fã do cantor e fez uma série de vídeos falando sobre essa relação

Reprodução/Globo/30.03.2021 Fiuk teve um affair com Thaisa Carvalho, uma atriz que era sua fã



Depois de certos rumores, Thaisa Carvalho, uma atriz de 23 anos, usou as redes sociais para confirmar que viveu um affair com Fiuk antes do cantor entrar no “BBB 21”. Nos stories do Instagram, ela contou que ambos optaram por manter a relação longe da mídia e deixou claro que eles não estão mais juntos e que o filho de Fábio Jr. entrou solteiro na casa mais vigiada do Brasil. “Sou fã do Fiuk desde 2009, acompanho o trabalho dele desde criança. Depois de 10 anos, no ano passado, a gente começou a, escrever uma história juntos. Eu quero dizer que independente de qualquer coisa, a gente viveu momentos incríveis juntos e que eu nunca vou esquecer. O Fiuk é sim uma pessoa super especial na minha vida. Nós, juntos, optamos por não expor nada, era o começo de uma história e a gente estava esperando o momento certo para isso acontecer. Não expor nunca foi algo só dele”, afirmou Thaisa. Dentro do “BBB 21”, Fiuk chegou a beijar Thaís, mas deixou claro que não conseguiria formar um casal dentro da casa por ser muito reservado e não se sentir à vontade com essa situação.