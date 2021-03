ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Juliette, Rodolffo ou Sarah?

Viih Tube foi imunizada pelo anjo e Thaís se livrou do paredão por vencer a prova Bate e Volta

Divulgação/Globo/29.03.2021 Juliette, Rodolffo e Sarah estão no paredão do 'BBB 21'



Como Tiago Leifert bem definiu, a formação do paredão que aconteceu na noite de domingo, 28, foi um verdadeiro fogo no parquinho e quem disputa a preferência do público para se manter no “BBB 21” é o trio: Juliette, Rodolffo e Sarah. Thaís, que venceu a Prova do Anjo, começou imunizando Viih Tube. O líder Arthur decidiu indicar Juliette e poupou Fiuk. A votação da casa começou e a novidade é que esta semana não teve confessionário, os brothers tiveram que votar um na frente do outro. Sarah foi a primeira porque recebeu a pulseira branca de Gilberto, que atendeu o Big Fone. Com os votos de Viih Tube, Juliette, Rodolffo, Caio e Pocah, Sarah foi a mais votada e também foi ao paredão. A sister ficou inconformada com o voto do Bastião e assim que foi para o intervalo teve uma discussão entre ela, o cantor sertanejo e Gil, que defendeu a amiga. No contragolpe, Juliette puxou Rodolffo para o paredão e Sarah puxou Thaís. Na prova Bate e Volta, quem se livrou da berlinda foi Thaís. A eliminação acontece na terça-feira, 30, e enquanto isso você pode ir votando na enquete da Jovem Pan: