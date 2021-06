Atriz de ‘Garota Exemplar’ morre 10 dias após ser atropelada em Nova York

Lisa Banes estava indo se encontrar com a mulher quando foi atingida por uma scooter na faixa de pedestres

Reprodução/ Twitter @kkranhold

A atriz Lisa Banes, de 65 anos, que interpretou a mãe de Amy no filme “Garota Exemplar” faleceu nesta segunda-feira, 14, dez dias depois de ter sido atropelada em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o ‘The New York Times’, Lisa estava indo encontrar sua mulher, Kathryn Kranhold, para jantarem em uma amiga quando, no meio de caminho, foi atingida por uma scooter vermelha e preta ao atravessar a rua na faixa de pedestres. O veículo não tinha placa. Ainda de acordo com o jornal, a atriz teve uma lesão cerebral traumática que provocou sua morte. Kranhold postou uma foto com a mulher em suas redes sociais e lamentou a “enorme perda” de sua amada. Lisa morava em Los Angeles, mas estava em Nova York para participar da peça ‘The Niceties’, que seria apresentada de forma virtual. Além do filme com Rosamund Pike, Lisa Banes também ficou conhecida por seus papéis em ‘Cocktail’ (1988) e ‘A Cura’ (2016).