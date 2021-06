The Weeknd será protagonista de nova série do criador de ‘Euphoria’

Cantor também será produtor-executivo e corroteirista da nova produção da HBO, intitulada “The Idol”

Reprodução/YouTube Cantor fez publicação em suas redes sobre o tema



O cantor canadense The Weeknd será protagonista da nova série do mesmo criador de “Euphoria”, Sam Levinson. A informação foi dada pela revista norte-americana Variety nesta terça-feira, 29. Além de atuar, o músico também trabalhará como produtor-executivo e será um dos roteiristas da nova produção da HBO, intitulada “The Idol”. Além de The Weeknd, que tem o nome verdadeiro de Abel Tesfaye, e Levinson, Reza Fahim também será produtor da série, que contará a história de uma cantora que se apaixona por um dono de uma casa de shows que faz parte de uma seita. Essa não será a primeira experiência do astro na TV, já que ele já escreveu e dublou um episódio de “American Dad” e interpretou ele mesmo no filme “Joias Brutas”, de 2019. Além disso, The Weeknd também soma uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original por “Earned It”, do filme “50 Tons de Cinza” (2015).