Autora de ‘Para Todos os Garotos que já Amei’ trabalha em série com a Amazon

Jenny Han já escreveu piloto de produção inspirada em ‘O Verão que Mudou Minha Vida’

Divulgação 'O Verão que Mudou Minha Vida' vai virar série na Amazon



O livro “O Verão que Mudou Minha Vida” vai virar série na Amazon Prime. A autora Jenny Han, mesma da franquia de sucesso “Para Todos os Garotos que Amei”, já escreveu o piloto da série, que a princípio contará com oito episódios. Ela também atuará como produtora executiva da atração inspirada em sua obra, que foi lançada em 2009 e conta com duas sequências — “Sem Você Não É Verão” e “Sempre Teremos o Verão”. “Estou muito animada para contar a história de Belly em 2021. Para os fãs de livros de longa data, acho que valeu a pena esperar. Para aqueles que estão descobrindo a série ‘Verão’, espero que se apaixonem por esses personagens e por este lugar que tanto me agrada”, afirmou Jenny à Variety.

“O Verão que Mudou Minha Vida” gira em torno de Belly, que todos os anos passa as férias na casa de verão da família e lá encontra Conrad e Jeremiah, os filhos da melhor amiga da sua mãe. A jovem gosta de Conrad, mas como esse amor parece não correspondido, ela passa a olhar Jeremiah com outros olhos. Além do triângulo amoroso, a história aborda relacionamento entre mães e filhos e o poder de uma amizade feminina. “Adoramos ver a narrativa rica e identificável de Jenny Han em pleno vigor nesta obra. Ao dar vida a este romance amado como uma série de televisão, a voz distinta de Jenny vai ressoar com o nosso público global Prime Video, que está ansioso por conteúdo inteligente, engraçado e autêntico na categoria jovens adultos”, disse Albert Cheng, representante da Amazon Studios.