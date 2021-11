Netflix confirma Camila Queiroz e Klébber Toledo na 2ª temporada de ‘Casamento às Cegas’

Atriz deixou a Globo nos últimos dias, apesar de ser protagonista da novela Verdades Secretas 2

Divulgação/Netflix Queirox deixou a Globo após divergência pública com a emissora



A Netflix confirmou nesta terça, 23, que Camila Queiroz e Klebber Toledo continuarão como o casal de apresentadores da versão brasileira do reality show ‘Casamento às Cegas’ na próxima temporada, que deve ser lançada em 2022. Na última semana, Camila foi demitida da Rede Globo mesmo sendo protagonista da novela Verdades Secretas 2 por uma divergência com o autor Walcyr Carrasco – segundo a Globo, ela fez exigências ‘inaceitáveis’ para continuar a gravar, como determinar o destino que sua personagem teria. A atriz negou e afirmou que os rumos que a personagem Angel tomaria seriam diferentes dos que lhe foram apresentados de início. Como apresentadora, Camila e Klebber fizeram parte do sucesso do reality da Netflix, que teve boa audiência e repercussão. Em ‘Casamento às Cegas’, homens e mulheres têm encontros nos quais não podem se ver e decidem se querem ficar noivos antes mesmo de verem o rosto um do outro – caso aceitem, partem para uma lua de mel e vivem 30 dias juntos antes da cerimônia de casamento.