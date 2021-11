Bruno Montaleone deixa o elenco de nova novela da Globo após ‘Verdades Secretas 2’; entenda

Ator já estava confirmado em ‘Além da Ilusão’, próxima novela das 18h com Larissa Manoela

Reprodução/Instagram/montaleone/23.11.2021 Bruno Montaleone não está mais no elenco da próxima novela da Globo



O ator Bruno Montaleone deixou o elenco de “Além da Ilusão”, próxima novela a ocupar a faixa das 18h, na Globo. O artista está atualmente no ar em “Verdades Secretas 2”, novela disponível no Globoplay, e, após a polêmica saída de Camila Queiroz, que não chegou a um acordo com a Globo e deixou a trama antes mesmo de terminar as gravações, a assessoria de imprensa de Bruno fez questão de enfatizar que ele decidiu deixar o elenco da novela das 18h por vontade própria. Segundo a equipe do ex-namorado de Sasha, ele tomou essa decisão, pois “o último ano de trabalho se sucedeu num ritmo intenso de gravações”.

Nos últimos meses, o ator gravou “Diário de Intercâmbio” e “De Volta dos 15” para a Netflix e “Detetive Madeinusa” para a Amazon Prime Video. “Como estes foram trabalhos seguidos, o ator não se sentiu apto a continuar na nova novela das 18h por todo o desgaste físico ao qual esteve se submetendo”, informou a assessoria do artista em nota. A saída de Bruno já estaria acordada com a emissora há cerca de 10 dias. Segundo a colunista Marcelle Carvalho, do UOL, o ator Rick Tavares deve substituir o intérprete de Mateus em “Verdades Secretas 2” na novela que marcará a estreia de Larissa Manoela da teledramaturgia da Globo. A ex-contratada do SBT irá protagonizar a nova trama da emissora com o ator Rafael Vitti.