Caio confessa que pensa em deixar o ‘BBB 21’ devido à ansiedade

Em conversa com Sarah, Gilberto e Rodolffo, participante diz que programa está ‘acabando’ com a sua cabeça’

Reprodução/TV Globo Caio disse a colegas de confinamento que pensa em deixar o "BBB 21"



O participante do “Big Brother Brasil 21” Caio Afiune confessou a outros brothers que está pensando em deixar o programa porque vem sofrendo com a ansiedade. “Cara, eu estou acabando com a minha cabeça. Eu vou sair daqui de que jeito daqui a um mês, duas semanas? Cada vez pior. Eu tenho responsabilidade lá na minha casa”, disse o fazendeiro. Rodolffo, Sarah e Gilberto estavam no quarto quando Caio fez a revelação. A consultora de marketing digital e o economista prometeram solicitar medicação adequada à produção.

Não foi a primeira vez que Caio manifestou o desejo de deixar o confinamento. Quando ganhou a prova do anjo pela primeira vez — e consequentemente teve direito a um almoço especial, com direito à vídeo da família —, o goiano achou que sua mulher não parecia feliz. Ele chegou a arrumar as malas, mas foi dissuadido. O “BBB 21” já teve um caso de desistência: o ator Lucas Penteado saiu da casa após brigar com diversos brother. Ele ficou magoado com pessoas que questionaram a sua bissexualidade, anunciada durante o programa.