‘BBB 21’: Projota ganha prova do anjo e coloca João e Sarah no castigo do monstro

Rapper deve imunizar o amigo Arthur na formação de paredão deste domingo; Carla Diaz foi criticada por não salvar aliado de punição

Reprodução/TV Globo Projota comemora a vitória na prova do anjo do "BBB 21"



O rapper Projota finalmente ganhou a prova do anjo com a qual tanto sonhava no “Big Brother Brasil 21”. Neste sábado, 13, o participante acertou as sequências do design de um carro e, além dos benefícios concedidos ao anjo da semana (almoço especial, vídeo da família e o poder de imunizar alguém), foi presenteado com um carro zero km da montadora que patrocina o programa. “Pai, esse aqui é para você”, declarou o paulistano, emocionado. Se nada surpreendente acontecer, Projota dará imunidade ao amigo Arthur, retribuindo a gentileza do último domingo. Para o castigo do monstro, o cantor escolheu Sarah e João.

Os castigados permanecerão vestidos de cadeado e acorrentados até este domingo, 13, dia da formação do paredão. Vencedora do paredão falso, a atriz Carla Diaz poderia anular pelo menos uma escolha de Projota, mas preferiu se abster. Ela ganhou o poder de anular uma escolha do anjo no prazo de duas semanas. É provável que também não vete a imunização, pois Arthur, seu namorado, deverá receber o benefício. Carla foi criticada nas redes sociais por não reverter a decisão que colocou seu aliado João no castigo do monstro.

Quem não votou na Carla Diaz no paredão falso tá bem assim depois dessa #ProvaDoAnjo e depois de não ter tirado o João do monstro pic.twitter.com/WxpWNNGZWw — Luna (@gabri_sem_ely) March 13, 2021