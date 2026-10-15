‘Avenida Brasil 2’: tudo o que já sabemos sobre a continuação

Carminha de volta, reencontro de Nina e Tufão e uma nova história no Divino prometem movimentar a Globo em 2027

“Oi, oi, oi!” Se você achou que já tinha visto o último capítulo de Avenida Brasil, pode preparar o coração. A novela que parou o país em 2012 vai ganhar uma continuação, e Avenida Brasil 2 já tem estreia prevista para janeiro de 2027 na faixa das nove da Globo.

A história se passa 14 anos depois dos acontecimentos da primeira novela e traz de volta boa parte dos personagens que conquistaram o público. Entre os retornos estão Adriana Esteves como Carminha, Débora Falabella como Nina, Murilo Benício como Tufão, Cauã Reymond como Jorginho, Eliane Giardini como Muricy, Marcos Caruso como Leleco e Karol Lannes como Ágata.

E é justamente Carminha quem promete movimentar novamente o Divino. Depois de cumprir pena na prisão, a personagem reaparece com uma imagem completamente diferente daquela que o público conheceu. Agora, Carmen Lúcia Araújo se apresenta como uma mulher transformada, dedicada a trabalhos sociais e em busca de redenção.

O problema é que, em Avenida Brasil, ninguém esquece tão fácil.

A nova Carminha passa a ser admirada por parte da comunidade e tenta reconstruir os laços com a família de Tufão, principalmente com a filha, Ágata. Mas sua reaproximação levanta a principal pergunta da novela: Carminha realmente mudou ou está preparando mais uma grande jogada?

Nina também estará de volta. A antiga rival de Carminha agora terá que lidar com o retorno da mulher que marcou sua vida e que, anos depois, aparece diante de todos com um discurso de arrependimento.

A continuação será novamente comandada por João Emanuel Carneiro, autor da história original, e promete misturar suspense, humor, conflitos familiares, ambição e vingança. A ideia é revisitar o universo do Divino sem simplesmente repetir a novela de 2012.

O elenco ainda reúne nomes como Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Karine Teles, Juliano Cazarré, Karol Lannes, Letícia Isnard, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes e Thiago Rodrigues. Alguns atores chegam para interpretar personagens inéditos, ampliando o universo da história.

E talvez o maior desafio seja justamente esse: como continuar uma novela cujo final já foi considerado definitivo por milhões de espectadores? A resposta de Avenida Brasil 2 parece estar em uma ideia simples e bastante perigosa: e se Carminha realmente tiver mudado?

A resposta começa a aparecer em janeiro de 2027.