Os Julgamentos de Karen Read: a polêmica por trás do documentário da Netflix

Produção em três episódios revisita a morte de um policial, as acusações contra a namorada e um julgamento marcado por teorias de conspiração, suspeitas de manipulação de provas e reviravoltas

Um dos casos criminais mais controversos dos Estados Unidos ganhou uma nova produção na Netflix. Os Julgamentos de Karen Read estreou em 23 de novembro e revisita uma investigação que mobilizou a opinião pública, dividiu uma pequena cidade de Massachusetts e se transformou em uma verdadeira batalha judicial.

Dividida em três episódios, a série documental dirigida por Danielle Johnson Cutts acompanha a morte do policial John O’Keefe, em janeiro de 2022, e a investigação que colocou sua namorada, Karen Read, no centro de uma acusação de assassinato. O caso ganhou repercussão nacional não apenas pela gravidade do crime, mas também pelas versões conflitantes apresentadas pela acusação e pela defesa.

O que aconteceu com John O’Keefe?

A história começou na madrugada de 29 de janeiro de 2022, em Canton, Massachusetts. John O’Keefe, policial de Boston de 46 anos, foi encontrado inconsciente na neve, do lado de fora de uma residência.

Ele havia passado a noite em bares com Karen Read e outras pessoas. Depois, o grupo seguiu para uma festa na casa de Brian Albert, também ligado à polícia local.

O’Keefe foi encontrado com ferimentos graves na cabeça e sinais de hipotermia. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Karen, então com 42 anos, foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local. A partir daí, passou a ser investigada e posteriormente acusada de envolvimento na morte do namorado.

A acusação e a teoria de uma conspiração

A promotoria sustentou que Karen estava alcoolizada e teria atropelado O’Keefe com seu SUV após uma discussão. Segundo essa versão, ela deixou o local sem prestar socorro, enquanto o policial permanecia na neve.

A defesa, entretanto, apresentou uma narrativa completamente diferente. Os advogados afirmaram que Karen foi incriminada e levantaram a possibilidade de que O’Keefe tivesse sido agredido dentro da residência onde acontecia a festa.

A equipe de defesa também questionou a investigação policial, apontando possíveis falhas na coleta e no tratamento das evidências. A partir dessas alegações, ganhou força uma teoria de conspiração envolvendo pessoas ligadas à polícia.

O caso se transformou em um fenômeno nas redes sociais, com milhares de pessoas acompanhando audiências, analisando provas e discutindo as diferentes versões. O movimento em defesa de Karen também ganhou força, com manifestações e mobilizações públicas.

É justamente essa disputa de narrativas que torna o documentário especialmente intrigante: a produção apresenta depoimentos de testemunhas, familiares, jurados e pessoas que acompanharam os julgamentos.

Primeiro julgamento terminou sem decisão

O primeiro julgamento de Karen Read começou em 2024 e terminou em julho daquele ano sem um veredito. Após mais de 20 horas de deliberação, os jurados informaram que não conseguiam chegar a uma decisão unânime.

Diante do impasse, a Justiça declarou o julgamento sem efeito, conhecido nos Estados Unidos como mistrial. Com isso, a promotoria decidiu realizar um novo julgamento.

O segundo processo começou em abril de 2025 e voltou a colocar frente a frente as versões da acusação e da defesa.

Qual foi o resultado do julgamento de Karen Read?

Em 18 de junho de 2025, Karen Read foi absolvida das acusações de assassinato em segundo grau, homicídio culposo sob influência de álcool e deixar o local de um acidente com morte.

No entanto, ela foi considerada culpada por dirigir sob influência de álcool, uma infração relacionada à condução de veículo embriagada. A condenação resultou em um ano de liberdade condicional.

O resultado provocou reações opostas. Enquanto apoiadores de Karen comemoraram a absolvição das acusações relacionadas à morte de John, familiares do policial demonstraram frustração com a decisão.

O desfecho criminal, porém, não encerrou todas as disputas judiciais relacionadas ao caso. A família de O’Keefe também moveu uma ação civil por morte injusta, com julgamento previsto para abril de 2027.

O que esperar do documentário da Netflix?

Os Julgamentos de Karen Read revisita os acontecimentos desde a noite da morte de John O’Keefe até as batalhas judiciais que se seguiram.

A produção reúne entrevistas com familiares do policial, testemunhas que estavam na residência naquela noite, pessoas envolvidas na investigação e jurados do segundo julgamento. Karen Read não participa de novas entrevistas para a série, mas sua voz aparece em gravações de uma conversa realizada em 2023, incluindo trechos inéditos.

Um dos pontos mais interessantes é justamente a tentativa de apresentar diferentes perspectivas sobre um caso que ultrapassou os limites do tribunal e ganhou uma dimensão gigantesca na internet.

Com três episódios, a produção é uma aposta para quem acompanha histórias de true crime e investigações controversas. Mais do que reconstruir uma morte, o documentário apresenta um debate sobre credibilidade das provas, atuação policial, influência das redes sociais e os limites entre investigação e julgamento público.