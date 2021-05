‘B.O. favorito’, melhor casal e melhor feat: Veja as categorias do prêmio ‘BBB 21’

Programa separou nove categorias de melhores momentos da edição para votação do público

Reprodução/Globo/11.03.2021 Carla e Arthur disputam categoria de 'melhor casal' na premiação da Rede BBB



O Big Brother Brasil 2021 acabou nesta terça-feira, 4, com Juliette campeã com 90,15% dos votos. Mas ainda tem algumas emoções para os fãs. O programa criou o prêmio Rede BBB para relembrar nove momentos mais marcantes da edição e colocá-los em votação para o público. As categorias são: B.O. favorito, melhor casal, shippados, melhor react, melhor feat, virou figurinha, Brasil parou para ver e melhor fanfic. A votação será realizada no site do GShow. Entre as categorias votantes, em ‘melhor casal’ estão todos os pombinhos da edição: Arthur e Carla, Fiuk e Thaís, Arcrebiano e Karol e Lucas e Gilberto. Em ‘shippados’ Juliette aparece com três possíveis duplas: Sarah, Gilberto e Fiuk.

No ‘melhor react’, os momentos escolhidos foram: Camila com a volta de Carla do paredão falso, Gilberto e o banho de Rodolffo, Juliette e o #FeedBBB de Karol e Arcrebiano e Sarah reagindo ao voto aberto de Caio e Rodolffo. No ‘feat’ foram selecionadas as amizades que marcaram a edição: Camilla de Lucas e João, Gilberto e Sarah, Caio e Rodolffo, Karol e Lumena e Thaís e Viih Tube. A categoria ‘virou figurinha’ inclui os memes da edição: “basculho”, “me bota no paredawn”, o choro de Kerline, “planta faz isso?”, “Lumena autorizou?”, mudanças de humor de Thaís, “Aulas, cria” e “Pocah disposição”.

No ‘Brasil parou para ver’, estão os VTs e momentos que fizeram sucesso: eliminação recorde de Conká, G3 contra o mundo, a volta de Carla do quarto secreto, ‘Juliette, Sarah e o dedo-duro’, trote de Rafael Portugal em Lumena e o pulo pelado de Fiuk e Gil na piscina. Por fim, a última categoria da premiação é a ‘melhor fanfic’: Paranóias do Gil, os participantes achando que a Thaís estava na despensa, a demora de Juliette no raio-x, o paredão falso que não teria sido votação do público e ‘Viih Tube, a filha de todos’. Gostou das categorias? Entre no site e vote.