‘BBB 21’: Fiuk recebe 4,62% dos votos e fica em 3º lugar

Cantor foi desbancado pela maquiadora Juliette e pela influenciadora Camilla de Lucas

Reprodução/Globo/30.03.2021 Fiuk terminou o 'BBB 21' em terceiro lugar



O cantor Fiuk recebeu 4,62% dos votos e ficou em 3º lugar na final do ‘Big Brother Brasil 21’. Além da posição no pódio, o brother garantiu a premiação de R$ 50 mil. A maquiadora Juliette foi a campeã, com 90,15% dos votos, e a influenciadora digital Camilla de Lucas completou o pódio, com 5,23%. A trajetória do Fiuk começou tímida, com o cantor sendo alvo de memes ao lado de Juliette por conta das cantadas da paraibana, se sentindo isolado dentro da casa e se envolvendo em atritos com Caio e Arthur – que viria a ser seu maior algoz no jogo. A situação começou a mudar quando ele voltou do paredão contra Sarah e Nego Di e se aproximou de Gilberto. Mesmo sendo alvo da casa nas votações, o cantor retornou de diversos paredões, eliminando nomes como Thaís, com quem teve um breve romance na casa, e Viih Tube. Ele venceu uma prova do líder, uma prova do anjo e foi responsável por indicar Projota ao paredão que eliminou o rapper do programa.