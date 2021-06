Babu Santana estreia em novela da Globo ‘Salve-se Quem Puder’

Ator e ex-participante do ‘BBB 20’ fez sua estreia na produção dando vida a um policial federal

Reprodução/Instagram Babu Santana, que se tornou o principal expoente das tensões promovidas no BBB



O ator Babu Santana estreou na novela da Rede Globo ‘Salve-se Quem Puder‘. A primeira aparição do ex-participante do ‘BBB 20‘ aconteceu durante o capítulo exibido pela emissora nesta quinta-feira, 17, e Babu deu vida a um policial federal chamado ‘Nanico’. A estreia foi comentada no Twitter e o nome do ator foi parar nos assuntos mais comentados da plataforma. Diversos usuários da rede social comentaram a aparência de galã de Babu e o parabenizando pelo papel na novela. O ator também se manifestou na rede social comemorando sua estreia na produção. “Nanico chegoooou!”, disse Babu. Confira algumas reações:

babu nos assuntos do momento ❤️ nem vejo essa novela, mas ctz que ele tá arrasando — Laura, a Félix (@lafelixart) June 17, 2021

Esperando desde o ano passado para ver o Babu nessa novela. Esse momento é meu — marcella📈 | big bang 🚀 (@tweIvclara) June 17, 2021