Série documental ‘The Beatles: Get Back’ estreia em novembro no Disney+

Dirigida por Peter Jackson, a produção conta com um compilado de imagens inéditas da banda

Reprodução/Twitter/PaulMcCartney/17.06.2021 Série 'The Beatles: Get Back' terá três episódios e estreia em novembro no Disney+



O Disney+ anunciou nesta quinta-feira, 17, que a série documental com imagens inéditas de uma das bandas mais famosas do mundo será lançada ainda este ano. “The Beatles: Get Back” terá três episódios de cerca de duas horas que serão disponibilizados na plataforma de streaming nos dias 25, 26 e 27 de novembro respectivamente. A produção é dirigida por Peter Jackson, conhecido pelas adaptações cinematográficas de “O Senhor dos Anéis”. Ele é um fã da banda britânica e passou os últimos três anos trabalhando na edição da série. “É um relato detalhado do processo criativo, com a elaboração de canções icônicas sob pressão, situado em meio ao clima social do início de 1969. Mas não é nostalgia – é cru, honesto e humano. Em seis horas, você conhecerá os Beatles com uma intimidade que nunca pensou ser possível”, comentou o diretor vencedor do Oscar por três vezes.

“The Beatles: Get Back” traz para o público gravações íntimas da banda em um importante momento da história da música. O documentário apresenta um compilado de mais de 60 horas de gravações inéditas que foram feitas em janeiro de 1969 pelo diretor de televisão Michael Lindsay-Hogg. Foras as filmagens, também foram restaurados mais de 150 horas de áudio inédito. O diretor da série documental é a única pessoa em 50 anos que teve acesso a esses arquivos, que agora serão compartilhados com os fãs. Além de acompanhar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr planejando um show e ensaiando canções para um álbum ao vivo, o documentário também apresentará na íntegra a última apresentação ao vivo dos Beatles como um grupo, que aconteceu em Londres. “Esta coleção fenomenal de filmagens nunca vistas antes oferece um olhar sem precedentes sobre a camaradagem íntima, composição genial e impacto indelével de uma das bandas mais icônicas e culturalmente influentes de todos os tempos”, comentou Bob Iger, presidente executivo da The Walt Disney Company.