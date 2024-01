‘Back To Black’: confira o trailer de cinebiografia de Amy Winehouse

Filme retrata vida da cantora que se tornou ícone da música

Reprodução / Youtube @StudioCanalUK Amy Winehouse faleceu aos 27 anos, em julho de 2011, vítima de intoxicação por álcool



O primeiro trailer da cinebiografia de Amy Winehouse, “Back To Black”, foi divulgado pela produtora StudioCanal. O filme tem estreia prevista para abril, no Reino Unido, e será estrelado por Marisa Bela, de 27 anos, mesma idade que a cantora tinha ao falecer. O longa retratará a vida da cantora e compositora que se tornou um dos maiores ícones da música do século 21. O trailer sugere que a biografia será contada de forma linear, mostrando desde os primeiros passos de Amy Winehouse até o seu trágico fim. Ainda não há informações sobre a data de lançamento do filme no Brasil. No entanto, a expectativa é que o longa chegue em breve ao país, após sua estreia no Reino Unido. Marisa Bela é conhecida por seu papel na série “Industry” e por uma participação especial em “Barbie”. Este é o seu primeiro grande papel no cinema. Já a direção do filme ficará a cargo de Sam Taylor-Johnson, que já possui experiência em cinebiografias de estrelas musicais, como o filme “O Garoto de Liverpool” sobre a adolescência de John Lennon. Confira o trailer: