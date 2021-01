‘Bacurau’ está elegível para o Oscar 2021

Dentre as categorias que o filme poderá concorrer, estão Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original

Divulgação Filme não irá concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional



Lançado no Brasil em 2019, o filme “Bacurau” entrou nesta semana na Academy Screening Room, uma plataforma exclusiva para os membros votantes da Academia, e se tornou elegível para o Oscar 2021. O anúncio da novidade foi feito pelo Instagram da Vitrine Filmes através de uma publicação no começo da noite desta sexta-feira, 29. Segundo a distribuidora, dentre as categorias que o filme poderá concorrer, estão Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original. A publicação também diz que a única categoria destinada à longa-metragens em que o filme não irá concorrer é na de Melhor Filme Internacional.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “Bacurau se passa em um pequeno povoado fictício no sertão brasileiro e acompanha a população local ao perceberem que estão sendo ameaçados por um grupo de invasores desconhecido. Desde seu lançamento, o longa foi aclamado pela crítica e ganhou diversos prêmios. Dentre eles, estão o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019 e o título de melhor filme estrangeiro do New York Films Critics Circle. Além disso, o filme apareceu na lista de filmes favoritos do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no ano de 2020.