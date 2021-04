Band confirma contratação de Faustão: ‘Sua volta é motivo de enorme alegria’

Empresa de comunicação não deu detalhes sobre o tempo de contrato ou sobre o formato do programa; o apresentador passou pela emissora entre 1986 e 1989

Reprodução/ TV Globo Faustão esteve na Rede Globo por 33 anos



A TV Bandeirantes confirmou na tarde desta sexta-feira, 30, a contratação do apresentador Fausto Silva. Em janeiro de 2021, Faustão anunciou que não seguirá trabalhando na Rede Globo após o término de seu contrato, no fim de 2021. Faustão esteve na grade da emissora por 33 anos. “Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso”, diz nota da TV Bandeirantes. “Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças”, afirma. O jornalista passou pela Band entre 1986 e 1989, quando apresentou o “Perdidos na Noite” e o “Safenados e Safadinhos”.

“Certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos”, continua a nota. A empresa de comunicação não deu detalhes sobre o tempo de contrato ou sobre o formato do programa. Ainda não se sabe se Faustão permanecerá com os programas aos domingos, como era na Globo. A emissora afirma que detalhes serão informados na próxima semana. “Seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes”, finaliza.