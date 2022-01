Bárbara e Laís ganham primeira prova de resistência do ‘BBB 22’ e garantem imunidade

Com a desistência de Lucas e Luciano, as sisters garantiram mais uma semana no jogo; disputa durou mais quase 12 horas

Reprodução/Globo As duplas Bárbara e Laís e Lucas e Luciano foram as ficaram mais tempo na prova



Como ainda faltam entrar três participantes do camarote na casa, a primeira prova do “BBB 22” foi disputada apenas pelos Pipocas. Os brothers tiveram que formar duplas e lutar juntos para ganhar a sonhada imunidade na primeira semana de jogo mais um prêmio em dinheiro. A prova de resistência durou quase 12 horas e quem se saiu melhor foi a dupla Bárbara e Laís. Quem ficou em segundo lugar foram os participantes Lucas e Luciano. A primeira dupla a deixar a prova foi Jessilane e Eslovênia, depois foi a vez de Rodrigo e Eliezer. Após sete horas de prova, Natália e Vinicius foram eliminados. A missão dos participantes era equilibrar caixas com imagens de produtos que apareciam no telão. Cada Pipoca pegava duas caixas quando o cronômetro era acionado, subia no local indicado e as uniam. O desafio da dupla era equilibrar as caixas sem tocar nas que estavam no meio. O participantes do grupo Camarote vão participar de uma prova de resistência que também valerá imunidade na quinta-feira, 20, quando Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar entrarem na casa.

🛡 Bárbara e Laís são as últimas a deixar a Prova de Imunidade 🛡 Veja o que rolou ➡ https://t.co/DgL1bH0Rbq #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/GuKXtWjPcy — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2022