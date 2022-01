Prova de resistência, anjo autoimune e paredão triplo: Entenda a dinâmica da 1ª semana do ‘BBB 22’

Reality começa com novidades para brothers, que estarão completos na quinta-feira com entrada de Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar

Reprodução / Globo Primeira semana do BBB já tem novidades para os brothers



O Big Brother Brasil 2022 não está para brincadeira. Nesta terça-feira, 18, a edição que começou ontem já teve sua primeira prova de resistência. Os participantes ‘pipoca’ disputam uma atividade em duplas em busca de imunidade para o primeiro paredão. Na quinta-feira, dia 20, com a entrada de Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar, será a vez dos ‘camarotes’ disputarem uma prova de resistência valendo imunidade em dupla. E partir de sexta-feira o jogo começa pra valer com uma superprova que definirá o primeiro líder e o anjo, que será autoimune. No domingo, tradicional dia de formação de paredão, a primeira berlinda será tripla com a indicação do líder, contragolpe do indicado e o mais votado da casa. Cada participante indicará dois brothers para o paredão e, na tradicional prova bate-volta será definido o primeiro paredão triplo da temporada. Entendeu tudo? Confira abaixo o cronograma da semana:

Terça-feira, dia 18 – Prova de resistência entre os pipocas valendo imunidade para uma dupla;

Quarta-feira, dia 19 – Festa;

Quinta-feira, dia 20 – Jade, Linn e Arthur entram na casa. Os ‘camarotes’ disputam prova de resistência valendo imunidade para uma dupla;

Sexta-feira, dia 21 – Prova para definir líder e anjo autoimune;

Sábado, dia 22 – livre;

Domingo, dia 23 – Formação de paredão triplo com indicação do líder, contragolpe do líder e dois mais votados da casa. Terá prova bate-volta para definir os três primeiros emparedados.