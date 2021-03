‘BBB 21’: Após ser exposta na festa, Carla Diaz voltará à casa nesta quinta vestida de Dummy

Atriz viu Projota falando que o público tem ‘rancinho’ dela e Rodolffo falando que ela ficou com sertanejo

Reprodução/Globo/Instagram/jbboninho Boninho confirmou que Carla Diaz vai aparecer na casa vestida de Dummy



Chegou o dia em que Carla Diaz vai deixar o Quarto Secreto e voltar à casa do “BBB 21”. O público pediu nas redes sociais e o Boninho atendeu, a sister vai aparecer vestida de Dummy, às 12h, e sua volta promete agitar o jogo. Com os três cards restantes, a atriz acompanhou detalhes da festa do líder Rodolffo e ficou chocada com o que ouviu dos brothes. Logo no começo, Gilberto já começou a falar de jogo e a falsa eliminada comentou não tinha dado nem uma hora de festa e o doutorando em economia já estava tocando nesse assunto.

Durante a festa, o ranço de Carla por Projota aumentou, principalmente quando ouviu o rapper dizer: “A Carla tinha que ir [ao paredão] mesmo, antes ela do que nós. Infelizmente, ela foi embora, a gente não tinha ideia de que a galera estava tão desgostosa com ela”. Arthur comentou que o público não gostou da falta de posicionamento no jogo da atriz e Projota acrescentou: “Acho que a galera pegou um rancinho dela”. O crossfiteiro questionou: “Não acha que pode ser um paredão falso?”. O cantor foi enfático ao dizer: “Não acho, porque se fosse um paredão falso o público saberia, certo? O público não escolheria ela, não tem perfil para isso”. Carla riu e disse: “Você me subestimou, Projota. Chocada. Você vai ser o próximo a ir ao paredão e não sou eu que estou falando”.

Carla também ficou preocupada quando Rodolffo contou que a atriz já tinha ficado com um “amigão” dele aqui fora e o público que fica ligadinho no pay-per-view já caçou na internet e encontrou fotos da atriz beijando o sertanejo Fernando Zor, dupla de Sorocaba, no carnaval de 2019. Fiuk e Thais de desentenderam na festa após darem um selinho no quarto. A questão foi que o filho de Fábio Jr. não querer um envolvimento sério com a sister dentro do jogo e falou novamente que não se sente confortável em se expor desse jeito no programa. A cirurgiã-dentista chegou a fizer ao cantor: “Não quero mais nada com você aqui, a não ser sua amizade e uns selinhos, às vezes. Mais nada”.

