‘BBB 21’: Boninho diz que Tiago Leifert pediu para falar com Lucas após veto na Prova do Líder

Atitude foi elogiada pelo público e diretor revelou que o apresentador ‘quis fazer esse carinho’

Reprodução/Globo Lucas Penteado foi vetado da Prova do líder por Nego Di



O último decreto do líder Nego Di foi vetar um participante da prova e o comediante decidiu deixar Lucas Penteado de fora com a justificativa de que estava causando muitos atritos dentro da casa do “BBB 21”. O veto de Lucas, que passou a ser excluído da casa por incentivo de Karol Conká, parece ter mexido com Tiago Leifert, apresentador do programa. Após todos os brothers saírem para fazer a prova, ele apareceu no telão da sala, conversou com o ator e falou para ele ir aproveitar a casa ou fazer algo para comer ao invés de ficar sentado sozinho no sofá. A atitude do apresentador foi elogiada pelo público e Boninho, diretor da atração, revelou no Instagram que foi um pedido do próprio Tiago falar com Lucas. “De chorar viu”, comentou uma seguidora. “No intervalo, o Tiago pediu pra fazer isso”, respondeu Boninho. “Atitude linda”, escreveu um telespectador. “O Tiago quis fazer esse carinho”, afirmou o diretor. “Ele errou, mas se consertou, vida que segue”, disse uma pessoa. “Sempre! Quem não erra?”, acrescentou o Big Boss que deixou claro que “foi fofo” o apresentador pedir para falar com o brother vetado da prova que poderia tirá-lo da mira do próximo paredão.