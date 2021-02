Mulher de Projota defende o cantor após ele ser criticado por não ajudar Lucas no ‘BBB 21’

Ele se recusou a acordar o ator para fazer o Raio-X e o brother acabou perdendo estalecas

Projota não quis acordar Lucas depois da festa e o ator perdeu estalecas



O cantor Projota virou assunto nesta quinta-feira, 4, após se recusar a acordar Lucas Penteado no “BBB 21” para fazer o Raio-X, que é quando os brothers vão ao confessionário gravar seus depoimentos diários. O problema é que quem não participa dessa dinâmica acaba perdendo 500 estalecas, que é o dinheiro usado no jogo para comprar comida. “Eu é que não vou lá”, afirmou o cantor. Lucas não acordou e levou a punição. Além disso, Projota ficou imitando ator enquanto estava na cozinha com Lumena e a atitude do cantor, que é um ídolo para Lucas, não repercutiu bem nas redes sociais. A esposa de Projota, Tamy Contro, não gostou das críticas que o marido está recebendo e decidiu se posicionar.

“Lucas é uma bomba relógio após beber. Ontem tomou mil punições por beber e importunar o pessoal, falar o que não deve… aí hoje o Projota não quis dar um toque nele para ele cumprir com as próprias obrigações e já começou o ‘nossa o que custava’. Ah fala sério”, começou escrevendo no Twitter. “Não custa nada também o Lucas ter mais noção, a filha do Projota está aqui fora gente, é só dela que ele tem que cuidar, Lucas já é muito grandinho e tem que ter responsabilidade com as atitudes que tem (tanto na hora de beber como após beber)”, acrescentou.

Um pouco antes, Projota se recusou a acordar Lucas para o Raio-X: “Eu que não vou lá”. #BBB21

pic.twitter.com/PAGNSFz5ho — Tracklist (@PortalTracklist) February 4, 2021

Projota adora ficar imitando e ridicularizando os participantes da casa, e dessa vez ele imitou mais uma vez o Lucas. #BBB21 pic.twitter.com/mQqF5n0RXP — PAN (@forumpandlr) February 4, 2021