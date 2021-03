‘BBB 21’: Carla Diaz chora e diz que foi abandonada por Arthur quando mais precisou

Atriz foi consolada por Camilla de Lucas e Juliette que abriram os olhos da sister sobre o crossfiteiro

Reprodução/Globo/08.03.2021 Carla Diaz foi parar no paredão falso após Arthur dar o colar do anjo para o Projota



Carla Diaz está no paredão falso e não teve o direito de participar da prova Bate e Volta porque foi indicada pelo líder Rodolffo. A sister poderia ter escapado se tivesse recebido o colar do anjo de Arthur, com quem vive um affair no “BBB 21”, mas o crossfiteiro preferiu dar a imunidade para Projota. Após a formação do paredão falso, Carla chorou no quarto e foi consolada por Camilla de Lucas. Depois que parou de chorar, a atriz disse que Arthur colocou “muita minhoca na cabeça” só porque ela fala com outras pessoas na casa que ele não considera aliados.

Camilla diz a amiga que, na verdade, sente que o crossfiteiro é medroso. “É uma mistura de tudo, mas ele não se conformava eu permanecer amiga de vocês”, afirmou Carla que tem uma aproximação com a influencer e João Luiz. “Sabe o momento que a pessoa está vendo o caos e está querendo abandonar o barco? É isso”, comentou Camilla. “E foi o que ele fez. Na hora que eu mais precisei”, concordou a ex-Chiquititas. Juliette entrou na conversa dizendo que sente que Arthur não prioriza Carla e voltou a comentar sobre o monstro, que ele disse que não daria a alguém do vip e acabou dando a pernambucana. “Aí a desleal, a incoerente sou eu”, acrescentou Carla.