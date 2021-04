‘BBB 21’: Chateada com Tiago Leifert, Camilla de Lucas chora após programa ao vivo

Comentário feito pelo apresentador deixou a influencer triste e ela precisou ser consolado por Juliette

Reprodução/Globo/27.04.2021 Camilla de Lucas chorou após Jogo da Discórdia no 'BBB 21'



Um comentário feito por Tiago Leifert na noite de segunda-feira, 26, no “BBB 21” ficou na cabeça de Camilla de Lucas e fez a sister chorar muito. Após o programa ao vivo, a influenciadora digital foi para o quarto e precisou ser consolada por Juliette. “Eu não concordei com a atitude do Rodolffo, eu falei isso. Agora, quando eu fui falar, ele não entendeu o que eu falei e fiquei chateada. Não gostei”, disse Camilla aos prantos. No Jogo da Discórdia, a influencer foi elogiada por Pocah, que disse que a sister era coerente nos seus posicionamentos. Tiago comentou que já teve que apertar Camilla para dar uma opinião. O apresentador se referiu a outro Jogo da Discórdia em que pediu para Camilla opinar sobre a briga entre Sarah e Rodolffo, cobrando que ela escolhesse um lado. Camilla disse na época que, do ponto de vista dela, Sarah tinha razão em ficar chateada com o voto de Rodolffo, mas não quis dizer quem estava certo na briga.

Esse momento voltou a ser assunto no Jogo da Discórdia que acontece na noite de segunda e, para apimentar as coisas, Tiago disse a Camilla que ela escolheu, sim, o lado da Sarah e que estava tudo gravado. Camilla tentou explicar que tinha opinado apenas sobre a votação, que foi aberta, mas não conseguiu. “Estou envergonhada porque eu não consegui explicar. Ele não entendeu, disse que está gravado. Estou triste”, lamentou a influencer para Juliette. A paraibana ficou com vontade de dar risada e explicou: “Desculpa, amiga. É que você está engraçada”. Camilla explicou que estava com a sensação que ela se passou por mentirosa no programa ao vivo e Juliette também tentou confortar a amiga e disse que nem sempre eles conseguem se expressar bem dentro do jogo e enfatizou que isso é normal. Camilla está no seu primeiro paredão e disputa uma vaga no top cinco do “BBB 21” com Arthur e Pocah. A eliminação acontece nesta terça-feira, 27, e a disputa promete ser acirrada entre a carioca e o crossfiteiro.

Juliette "Amiga tu vai voltar disso, vai ter muita chance de explicar tudo" Vamos continuar votando meus amores! #FicaCamilla #ForaArthur pic.twitter.com/uuqPs8VXYm — QG Juliette 🌵 (@QGJuliette) April 27, 2021