Juliana Paes é criticada por falar de Juliette e dispara: ‘Nunca mais falo sobre BBB 21’

Atriz disse nas redes sociais que gostava do jeito de atuar da sister que tem a preferência do público

Reprodução/Instagram/julianapaes/09.03.2021 Juliana Paes disse que não vai mais falar sobre BBB 21 após post sobre Juliette



O “BBB 21” está bombando nas redes sociais e até artistas como Bruno Gagliasso e Marília Mendonça estão comentando sobre o reality. A atriz Juliana Paes também decidiu falar da atração no Twitter e acabou gerando polêmica ao opinar sobre Juliette, participante que tem a preferência do público. “Eu gosto do jeito de atuar da Juliette…”, escreveu a protagonista de “A Força do Querer”, novela que está sendo reprisada no horário nobre da Globo. O comentário de Juliana foi muito criticado pelos fãs da sister. “Atua melhor que tu, que está há 20 anos na Globo e ainda não aprendeu”, escreveu um seguidor. “E foi por isso que a Paolla Oliveira ganhou o prêmio de melhor atriz contra você”, provocou outro. “Desnecessário ela falar assim de Juliette também, né não?”, acrescentou mais um.

Em meios aos ataques virtuais, Juliana se posicionou: “Meu Deus!!!!!!!! Eu estava elogiando a Juliette!!!!!!!!!!! Que loucura… tem coisa pior do que curtir alguém e ser mal interpretado? Sério! Nunca mais falo sobre BBB 21… foi bom brincar de comentar”. Após o desabafo, a atriz recebeu o apoio de seguidores. “Ativa o modo Bibi Perigosa que esse povo apruma (risos)”, aconselhou o cantor Wesley Safadão. “Tem que falar o que pensa, não liga para comentário não. Fala e fala, comenta e comenta”, incentivou o ex-BBB Felipe Prior. “Mulher, eu fiquei na dúvida sobre o tom que você falou [da Juliette], mas eu jamais te cancelaria! Por favor, continue falando!!!! A gente ama teus comentários, você é uma lenda aclamada”, enfatizou uma fã.

Eu gosto do jeito de atuar da Juliette… #BBB21 — Juliana Paes (@julianapaes) March 8, 2021