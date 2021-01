Ex-BBB Thelma está trabalhando na linha de frente em hospital de Manaus

Além de participar de campanhas para doações, a campeã do ‘BBB 20’ decidiu dar suporte como médica

Reprodução/Instagram/thelminha Médica, Thelma Assis está atuando na linha de frente em Manaus



Sabendo da crítica situação que Manaus vem enfrentando pela falta de oxigênio em meio a pandemia da Covid-19, a campeã do “BBB 20” Thelma Assis, que é médica, decidiu trabalhar na linha de frente de um hospital da região. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da ex-BBB, que esta semana prestou depoimento na delegacia após denunciar ataques racistas que sofreu na internet. “A médica e comunicadora Thelma Assis já vinha se engajando na campanha ‘Respira Amazonas’ desde as primeiras notícias da situação da cidade. Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou por ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais”, disse a assessoria em nota. O hospital no qual Thelma está trabalhando não foi divulgado.

A campanha apoiada por Thelma visa arrecadar doações, pois a cidade sofre não só com a falta de cilindros de oxigênio, mas também com a escassez de insumos e EPI’S. Diversos artistas entraram em uma corrente do bem para ajudar a população de Manaus desde que o sistema de saúde da capital do Amazonas entrou em colapso e muitas pessoas passaram a morrer por asfixia devido à falta de oxigênio. O número de mortes aumentou de forma tão considerável que as certidões de óbito passaram a ser feitas nas casas para evitar demora e aglomerações. Famosos como Whindersson Nunes, Gusttavo Lima e Luan Santana já fizeram suas doações e estão usando as redes sociais para incentivar mais artistas a fazerem o mesmo.