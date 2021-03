‘BBB 21’: Em paredão acirrado, Carla Diaz é eliminada com 44,96% dos votos

Rodolffo ficou com 44,45% e Fiuk teve apenas 10,59% dos votos

Reprodução Carla Diaz é eliminada do BBB 21



Terça-feira é dia de eliminação no Big Brother Brasil. No paredão desta noite a disputa ficou entre Rodolffo, Carla Diaz e Fiuk. Todos os participantes já foram e voltaram de outros paredões. No começo do programa, Tiago Leifert contou que em 1 minuto, mais de 2 milhões de votos foram computados, sendo um recorde para o reality. A disputa foi bem apertada e com menos de 1% de diferença, Carla Diaz foi eliminada com 44,96% dos votos, seguida de Rodolffo com 44,45% e Fiuk ficou com 10,59%. Em conversa com Tiago, a atriz comentou sobre o que poderia ter causado sua segunda eliminação do programa. “Eu acho que tem muito a ver com a minha volta, muita gente deve ter pensado que eu voltaria mais enérgica, mas eu não sou assim”, disse.

Tiago alerta sobre pandemia

Após falas de Sarah durante o programa sobre a pandemia de Covid-19, Tiago quebrou as regras do reality novamente [a primeira vez foi na edição do ano passado] e falou sobre a pandemia para os participantes. Ele alertou que a situação está pior do que estava quando eles entraram na casa, em janeiro, pediu para que eles se posicionem e alertem os fãs e deixou a casa assustada.