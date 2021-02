‘BBB 21’: João Luiz vence prova é o novo líder do reality

Brother disputou com Camilla de Lucas a liderança e ainda ganhou R$ 10 mil

Reprodução

A Prova do Líder do BBB 21 dessa semana aconteceu em dia diferente por causa da final do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 24, os brothers brigaram pela liderança em prova disputada em dupla e que valia R$ 10 mil. Sarah, a atual líder, tinha um voto e tirou Pocah. Na prova, os brothers precisavam lançar objetos em uma roda de pontuação, a dupla que pontuasse mais vencia a prova. Quem terminou a prova com mais ponto foi a dupla Camilla de Lucas e João. Os dois competiram entre si e o vencedor foi João. Ele escolheu seis para o VIP: Thais, Camilla, Carla Diaz, Viih Tube, Sarah e Lumena.

Nessa semana a dinâmica do paredão será a seguinte: o anjo vai ser autoimune desta vez. A formação do paredão terá cinco pessoas indicadas: o Big Fone tocará no sábado e quem atender pode indicar três participantes para a eliminação, no domingo o líder vai indicar alguém e o mais votado da casa também vai para o paredão. O indicado do líder pode escolher um dos indicados do Big Fone para salvar e, por fim, haverá uma prova bate e volta para a formação do paredão triplo.