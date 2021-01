No ‘BBB 21’, Karol Conká expõe atitude transfóbica de cantor e público aponta: ‘Nego do Borel’

Cantora falou que um cantor que brigou com a ex-namorada perguntou se ela era homem ou mulher

O cantor Nego do Borel, que esteve em várias listas de possíveis participantes do “BBB 21”, virou assunto nas redes sociais após Thaís dizer que achava que um cantor tinha sido “cancelado” do programa. Evitando citar o nome, Karol Conká perguntou se ela estava falando de um cantor que tinha brigado com a ex-namorada e Thaís disse que “sim”. A rapper aproveitou o assunto para contar uma situação incomoda que passou com esse cantor que, rapidamente, foi associado a Nego do Borel nas redes sociais. Segundo a sister, ele chegou até ela e perguntou: “Ei, você é igual essa galera estranha? Você é homem ou mulher? Não, porque eu não sei, né. Hoje em dia”. Karol não gostou do comentário de teor trasnsfóbico e logo rebateu.

“Tem que tratar o escroto com ‘escrotidão’. Aí eu falei: ‘Dá a mãozinha aqui e sinta o vaginão’”. Depois disso, o cantor teria dito que adorava a rapper e a chamou para um churrasco que ela se recusou a ir. A cantora, que faz parte do grupo Camarote, falou que não foi a primeira vez que ouviu um comentário do gênero. “Teve muita gente que falava e escrevia: ‘A Karol é homem ou é mulher?’. Porque eu sempre fui careca, sempre andei com gay. ‘Será que ela é trans?’ Esse tipo de coisa não deveria ser abordado”, comentou a participante em uma conversa com Thaís, Lucas Penteado e Rodolffo. O assunto está repercutindo no Twitter. “Karol Conká falando que o Nego do Borel é um babaca e que já foi escroto com ela”, escreveu um seguidor. “Karol Conká terminou de enterrar o Nego do Borel”, comentou outro. “Karol Conká contando que o Nego do Borel foi transfóbico. Amo uma lenda”, acrescentou mais um.

Karol Conka falando sobre o nego do Borel #BBB21 pic.twitter.com/zqpAz2vM55 — PEDRAO (@Itspedrito) January 26, 2021

Karol Conká relatando que Nego do Borel e outros “artistas” questionaram sua sexualidade e identidade de gênero por causa de cortes de cabelo e comportamentos. PASSADO ESTOU! #BBB #BBB21 pic.twitter.com/yLxbFEqaRB — Wallyson Novaes 🦋⭐️🍑🎸🎓 (@wallysonnovaes) January 26, 2021

karol conká falando que o nego do borel eh um babaca e que já foi escroto com ela — ra (@h3ycarter) January 26, 2021

Karol conka terminou de enterrar o Nego do Borel #BBBB21 — Henrique👽 (@Henriqueconka) January 26, 2021